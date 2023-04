In testa a quota 8 c’è anche Cantù, prossima rivale

Con questa vittoria Forlì aggancia la vetta della classifica del girone Giallo, dove si forma un terzetto composto dalla stessa Treviglio e da Cantù, che domenica prossima sarà di scena al Palafiera. I brianzoli hanno vinto in casa, ieri sera, 100-84 contro Cento, vendicando così la semifinale di coppa Italia: per Cantù 4 giocatori in doppia cifra guidati da Bucarelli (21), mentre agli emiliani non è bastato il duo Marks-Mussini (21+19). Al quarto posto si è già issata Cremona, che nel pomeriggio ha battuto Pistoia 85-80. Praticamente sempre sotto, ai toscani non sono bastati 48 punti del duo Varnado-Wheatle: per i lombardi 16 sia per Alibegovic che per Pacher. Classifica: Forlì, Treviglio, Cantù 8; Cremona 6; Cento 4; Pistoia 2. Prossimo turno: Forlì-Cantù, Pistoia-Treviglio, Cento-Cremona.

Girone Blu: Torino-Cividale 89-86; Urania Milano-Udine 92-87; Piacenza-Fortitudo 91-73. Classifica: Torino 10; Milano e Cividale 8; Udine 6; Piacenza e Fortitudo 2. Prossimo turno: Cividale-Piacenza, Udine-Torino, Fortitudo-Milano.

Girone Bianco: Latina-Chiusi 75-69, Agrigento-Nardò 98-74, Trapani-Rimini oggi ore 18. Classifica: Agrigento 8; Trapani*, Rimini*, Nardò e Latina 6; Chiusi 2. *: una partita in meno. Prossimo turno: Chiusi-Trapani, Nardò-Latina, Rimini-Agrigento.

Girone salvezza: Stella Azzurra-Mantova 87-70, Juvi Cremona-Chieti 74-76, Casale Monferrato-Ravenna 87-75, Rieti-San Severo 63-69. Classifica: Chieti e San Severo 10; Mantova, Juvi Cremona, Stella Azzurra e Casale 8; Ravenna e Rieti 6. Prossimo turno: San Severo-Casale, Mantova-Juvi Cremona, Ravenna-Rieti, Chieti-Stella Azzurra.