In vetta occhio a Cento-Ferrara

Quinta giornata di ritorno nel girone Rosso del campionato di A2 per un turno che vede sia Forlì che Cento impegnate in insidiosi derby, la prima sul campo di Ravenna, la seconda contro una Ferrara fin qui discontinua, ma da non sottovalutare e già capace di batterla all’andata quando si arrivò a un rocambolesco finale (diretta tv su E’Tv-Rete7, canale 10 del digitale terrestre in Emilia Romagna e in chiaro in streaming).

È dunque una giornata importante per la classifica perché qualcuna del trio di testa, appena ricomposto, potrebbe prendersi un vantaggio sulle altre. La terza capolista Pistoia in settimana ha aggiunto Gabriele Benetti per far fronte all’infortunio di Del Chiaro, e ospita una Nardò che sembra aver perso un po’ il passo trionfale del mese di dicembre.

Sempre oggi Udine affronta tra le mura amiche una Rimini a caccia di conferme, mentre Fortitudo-Cividale è una sfida fondamentale per definire gli equilibri alle spalle del gruppo di testa. Chieti-Mantova e Chiusi-San Severo sono le ultime due gare in programma che metteranno in palio punti importanti per la lotta salvezza.

Classifica: Forlì, Cento e Pistoia 26; Udine 22; Cividale 20; Fortitudo 18; Rimini, Nardò e Ferrara 16; Mantova 14; Chiusi 12; Ravenna e San Severo 10; Chieti 6.