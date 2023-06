Iridato nel 2012 in vasca corta

La lunga carriera internazionale di Fabio Scozzoli inizia nel 2009 con la medaglia di bronzo nella 4x100 mista ai Giochi del Mediterraneo. Curiosamente vince l’oro ai Giochi del Mediterraneo nel 2022 a Orano come ultima medaglia internazionale della sua carriera a distanza di 13 anni. Il suo palmares comprende 2 argenti ai Mondiali (50 e 100 rana nel 2011); poi 1 oro (100 rana nel 2012), 2 argenti e 2 bronzi ai Mondiali in vasca corta. Ottiene anche 3 ori, 2 argenti e 2 bronzi agli Europei, nonché 8 ori, 3 argenti e 5 bronzi agli Europei in vasca corta. Ha vinto inoltre ben 32 titoli di campione d’Italia e stabilito 18 primati, di cui 4 europei. Al momento possiede ancora due record italiani, quelli per società di due staffette miste: 4x100 in vasca lunga e 4x50 vasca corta: con il Centro Sportivo Esercito ottiene 3’34’’07 (con Codia, Sabbioni e Izzo) a Riccione il 7 aprile 2017 (4x100 in vasca lunga) e 1’32’’05 (con Codia, Sabbioni e Zazzeri) sempre a Riccione il 2 dicembre 2017 (4x50 in vasca corta).

u. b.