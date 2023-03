Judo, il Club Sakura qualifica cinque atleti ai Tricolori U18

Brillante prestazione quella sfoderata dagli atleti del Sakura Club Forlì alla fase regionale valida per accedere alle finali del Campionato italiano di judo under 18, in programma a Taranto il 18 e 19 marzo. Il team forlivese (nella foto le ragazze), presente alla qualificazioni con otto atleti, è riuscito a centrare l’obiettivo con ben cinque: Lucrezia Bonoli, Agata Campana, Ludovica Ugolini, Amelia Ricci ed Erik Ciccotelli hanno dominato nelle rispettive categorie, dimostrando determinazione e ottime capacità tecnico e fisica. Ora li attende la finale nazionale in Puglia.

Niente da fare invece per Andrea Ravaglioli, Thomas Migelli e Andrea Di Gioia: nonostante belle prove sono stati fermati ad un passo dal podio.