Juniores, Ensini ferma la capolista

Ecco i risultati delle giovanili del Forlì nello scorso fine settimana. Nell’11ª giornata di ritorno la squadra Juniores ha pareggiato 1-1 col Tau Altopascio: a segno Ensini. Questa la classifica del gruppo E dopo 24 giornate: Tau Altopascio 61; Ravenna 49; Forlì 44; Corticella 43; Seravezza, Salsomaggiore 40; Sammaurese 32; Correggese, Bagnolese 31; Carpi 30; Riccione Utd 28; Lentigione 20; Ghiviborgo 19; Real Forte Querceta 18; Mezzolara 13.

Vittoria per 3-0 dell’Under 17 regionale col Persiceto grazie a Pieri, Chao ed Facciani, mentre gli Under 16 Interprovinciali hanno perso 1-0 in casa del Corticella e vinto 1-7 sul Santa Sofia grazie alle doppiette di Pazzi e F. Rinaldini arrotondate dalle retri segnate da Bastianini, Tura e Strocchi. Ricco di reti il successo della squadra Under 14 impostasi in casa del Torre Savio per 3-4: marcatori Debarre, Taraborrelli e Balzoni. Nel campionato Elite la formazione biancorossa Under 13 si è qualificata al secondo turno, tra le 99 partecipanti, assieme ad otto altre formazioni. I Pulcini Under 11 hanno vinto 4-1 col Santa Sofia, 4-0 dei Pulcini Under 10 sul Vecchiazzano.