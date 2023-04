Juniores, Garavelli stende il Ravenna

Questi i risultati delle formazioni giovanili del Forlì nello scorso fine settimana. La squadra Juniores si è imposta per 0-2 sul campo del Ravenna grazie ai due rigori trasformati da Garavelli. Battuta d’arresto per gli Under 17 Elite battuti 1-0 dal Sanpaimola, mentre gli Under 16 hanno pareggiato (0-0) con la Polisportiva Garden. A suon di gol la vittoria degli Under 16 che hanno battuto per 7-0 il Tozzona con reti di Conlon (3), Branchetti (2), Aloisi e Ghetti. Bene anche la squadra Under 15 col 5-2 sul Misano firmato dalla tripletta di Ben Kacem e arrotondato dai gol segnati da Zanetti e Cappelli. Per il campionato Under 14 i giovani in biancorosso hanno vinto 1-2 in casa della Savignanese grazie ai gol messi a segno da Meschini e Debarre. I Pulcini 2012 hanno superato per 3-0 l’Edelweiss Jolly e i Pulcini 2014 hanno vinto 1-4 col Faventia. Infine nel torneo Fair Play Elite i baby biancorossi hanno battuto Cesena (2-1) e Sasso Marconi (3-1) centrando il passaggio del turno che continuerà a livello interregionale.

f. p.