Ecco i risultati delle formazioni giovanili del Forlì. Nuova vittoria degli Juniores, 0-1 sulla Correggese: match winner Mingarini. Gli Under 17 Elite hanno vinto a loro volta 2-3 sul campo della Pianta con le reti di Facciani, Lucchi e Battistini. Bene anche gli Under 16 vittoriosi 3-0 sul Persiceto (a segno Golfarelli, Zoffoli e Spinelli), mentre quelli impegnati nel campionato Interprovinciale hanno battuto 5-0 il Vecchiazzano (gol di Rinaldini F., Bastianini, Conlon, Pazzi e Sgreccia). Stesso risultato per gli Under 15 impostisi in casa della Virtus Faenza (doppietta di Capasso D. e reti di Gallegati, Nannetti e Toschi). Per 3-0 il successo degli Under 14 sul Torre Savio: a segno Conti, Zoli e Campagna. Pareggio (2-2) degli Under 13 col Classe, mentre gli Under 13 Fair Play hanno vinto un triangolare battendo Granamica (3-0) e Portuense Etrusca (3-0). Infine i più piccoli: i Pulcini 2011 hanno battuto 1-3 il Castelbolognese e i Pulcini Under 12 hanno superato due volte il Torresavio: 3-1 e 4-1. I Primi Calci 2015 hanno pareggiato 3-3 col Portofuori.

f. p.