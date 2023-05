Juniores, titolo in palio oggi contro il Ravenna

A un solo passo dal titolo. Superato (1-0) l’ostacolo Corticella, grazie a una rete di Signori all’85’, la formazione Juniores del Forlì allenata da Gianni Belli ha staccato il pass per la finale playoff, nella quale affronterà oggi (fischio d’inizio alle ore 16), in un avvincente derby, il Ravenna presso il centro sportivo comunale (campo ‘A’) di Porto Corsini. I giallorossi di mister Camanzi, dal canto loro, arrivano alla partita decisiva per effetto del successo (2-1) maturato ai tempi supplementari contro il Seravezza Pozzi.

Nel frattempo il club di viale Roma ha reso noto che, a beneficio di coloro i quali non potranno essere presenti a sostenere i giovani galletti, sarà possibile vedere il match in diretta streaming sulla propria pagina Facebook.

m. lo.