Karate, Il Johnny’s trionfa in Toscana con il cadetto Foschi

Prosegue la strada di crescita e vittorie del giovane atleta di Bastia Sebastian Foschi, tesserato per il Johnny’s Karate Borgo Sisa e allenato dallla ex campionessa forlivese e maestro Michela Nanni. A Follonica, in provincia di Grosseto, si è tenuta la 20ª edizione dell’Open di Toscana di karate, specialità kumite (combattimento sportivo) e il cadetto del Johnny’s Karate si è imposto nella categoria -52 chilogrammi mostrando le sue doti in tutti i sei incontri disputati. Prima della sfida decisiva, Foschi ha vinto i primi match con punteggi eclatanti (9-1, 10-1, 7-0), poi con nervi saldi (2-0, 1-0). Decisamente soddisfatta l’allenatrice Nanni, che commenta le prestazioni del suo allievo: "È riuscito a mettere in campo tutto quello che aveva come bagaglio tecnico. Proiezioni, calci, tecniche di braccia, lavoro sul tempo, risposta e rimessa. Buone le prove anche di Adele Leoni e di Alessio Pinto, in netta crescita". Non ci sono stati, tuttavia, solo soddisfazioni individuali per gli atleti guidati da Michela Nanni, ma anche di squadra; infatti nella classifica parziale di sabato il Johnny’s Karate, con 3 atleti iscritti, si è piazzato al 17º posto, mentre in quella finale ha guadagnato un’ottima 23ª piazza su 257 società.

u. b.