La Bleu Line fa suo il derby Ravenna va al tappeto al tie-break

Nel 23° turno del campionato di volley femminile di serie B1 (girone D) la Bleu Line ha spezzato il digiuno di vittorie smontando il Mosaico Ravenna 3-2 (25-21, 25-27, 26-28, 25-17, 16-14), al termine di un match combattutissimo e vissuto sulle montagne russe. Due punti che consentono a Forlì di agganciare le bizantine al quarto posto a quota 34 (se il campionato fosse finito sabato sera, la Bleu Line avanti per la classifica avulsa) ma, stante la vittoria piena di Imola in casa della Tirabassi & Vezzali, riducono al lumicino le velleità playoff: Forlì è infatti a -5 dalla Clai.

Incisiva in battuta (9 ace a 4) e solida in ricezione (62% di positive contro 43%), Forlì si è fatta preferire anche in attacco (nella foto, Cecilia Morolli), con cinque elementi in doppia cifra; leggermente meglio il Mosaico a muro (9 block contro 8). Primo set con l’equilibrio a farla da padrone fino a quota 21, quando Forlì ha piazzato un break letale. Al cambio campo Ravenna è ripartita di gran lena, ha preso margine e scavato il solco (11-21), salvo poi incassare il prepotente ritorno delle biancoblù, che hanno ricucito con un parziale incredibile (23-23); ai vantaggi però l’ha spuntata il Mosaico.

Terzo parziale sulla falsariga del secondo, con le ragazze di coach Zoratti ad imporsi di corto muso (26-28). Forlì non si è disunita, ha dominato il quarto set (8-5, poi 16-13 e 21-15) e rimandato tutto al tie-break. Che ha premiato la Bleu Line di rimonta.

Tabellino: Tomat 17, Sgarza ne, Gregori (L), C. Morolli 16, Mauriello 1, Tamborrino, Gardini 17, Bacchilega 19, Marise ne, E. Morolli 5, Bellavista ne, Simoncelli 10, Carnesecchi ne. All.: L. Morolli.

Marco Lombardi