La Bleu Line ha voglia e cuore Espugnata Jesi al tie-break

Bleu Line infinita. Forlì soffre, ma espugna Jesi al tie-break (25-13, 22-25, 25-19, 20-25, 8-15) e infila la terza vittoria consecutiva; due punti che valgono l’aggancio a Imola al quarto posto, a quota 24. Avvio di gran lena delle marchigiane che, sorrette da un servizio ficcante, prendono il largo (7-2, poi 13-7 e 18-11); il muro fa il resto e per Forlì è notte fonda.

La reazione romagnola, però, non tarda ad arrivare e il secondo parziale si apre all’insegna del ribaltamento dei ruoli: 4-10. Il fuoco rossoblù pare essersi spento, ma un colpo d’ala a metà del guado consente alle padrone di casa di riavvicinarsi (14-17, poi 18-20 e 21-22). La Bleu Line allora si affida a Tomat (top scorer con 22 punti), che vibra dardi potentissimi e pareggia i conti: 22-25.

Meglio la Pieralisi al cambio campo: 7-4. Forlì non si fa intimidire e ricuce con Tomat, poi inizia un serrato punto a punto. Jesi strappa (15-12 e 19-14); la Bleu Line sbanda, ma non demorde: rientra e si riporta a un’incollatura (20-19), salvo poi schiantarsi sul muro rossoblù e finire fuori giri.

Quarto set incanalato sui binari dell’equilibrio fino a quota 13, quando sale in cattedra Angeloni, le cui bordate mandano in orbita la Pieralisi: 18-15. Forlì però è dura a morire e agguanta il pareggio, a 20. L’inerzia è ora nelle mani delle romagnole, che difendono tutto e contrattaccano con incisività (20-23), costringendo Jesi al tie-break. Che premia la Blue Line: 8-15 in scioltezza e due punti pesanti in carniere.

Tabellino Bleu Line: E. Morolli 1, C. Morolli 14, Bacchilega 9, Mauriello 11, Tomat 22, Gardini 8, Gregori (L), Tamborrino, Sgarzi, Simoncelli, Bellavista ne, Giunchi ne. All. L. Morolli.

m. lo.