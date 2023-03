La Bleu Line si fa rimontare due set e crolla nel tie-break

Bleu Line, che combini? Doccia fredda per Forlì che, dopo la debacle di Cesena, sbatte anche su Ancona al termine di un match ricco di emozioni e a tratti scorbutico, con la Clementina a un passo dal baratro e poi capace di rimontare e imporsi al quinto set: 25-21, 23-25, 25-22, 21-25, 6-15.

Avvio deciso della Bleu Line (6-4 e 10-6, con un muro marmoreo di Gardini); la Clementina accorcia, ma vanifica la rimonta con una vagonata di errori dai 9 metri. E allora ci pensa Forlì a farsi male da sola, propiziando il momentaneo pareggio: 16-16. La Bleu Line si ritrova (21-18) e Gardini vidima il 25-21. Secondo atto in equilibrio fino a quota 14, quando Ancona strappa: 14-17, con un monster block di Bovolo. Forlì non molla e risale (22-23), salvo poi regalare il set con due battute flop: 23-25.

Speculare a parti invertite il terzo parziale, in cui è braccio di ferro fino al 21 pari, siglato da un appoggio di Catani. Poi un diagonale chirurgico di Tomat e un punto ferocemente contestato dalla Clementina (con annesso cartellino rosso) sigillano il 25-22. Al cambio campo Ancona si abbatte come una slavina su Forlì e va in fuga (8-13). La Bleu Line ricuce e ribalta con un ace di Tomat nella zona di conflitto: 17-16. Squadre avanti a braccetto (21-21) e finale concitato, risolto da un mani-out di Bovolo: 21-25. Si va al tie-break, ma Forlì è sulle gambe e Ancona la castiga: 6-15.

Tabellino Bleu Line: E. Morolli 3, Mauriello 14, Bacchilega 15, Gardini 9, C. Morolli 5, Tomat 17, Gregori (L) 1, Tamborrino, Bellavista, Sgarzi ne, Simoncelli ne, Giunchi ne. All.: L. Morolli.

Marco Lombardi