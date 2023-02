La Bleu Line si scatena e continua a risalire

Pollice in su per la Bleu Line. Forlì riparte di slancio, schianta la Tirabassi & Vezzali 3-1 (25-23, 19-25, 25-12, 25-14) e prosegue la marcia di avvicinamento ai quartieri alti della classifica. Eppure l’avvio delle reggiane promette bene: Errichiello fa sfracelli e la T&V fa il vuoto (9-15); Forlì stenta a carburare, finchè tre fast sgargianti griffate Gardini danno l’abbrivio al rimontone (16-16). La Bleu Line passa al comando e la spunta di corto muso con una super spike di Cecilia Morolli. Campagnola accusa il colpo: 5-0 in avvio di secondo set. Eppure quando la T&V alza la saracinesca, Mauriello ci sbatte tre volte; Maghenzani avvicina le rivali: 7-6, poi Campagnola schizza via (9-12) e prende il largo (15-20, poi 17-22) e fa suo il secondo set con un beffardo no-look di seconda siglato Galli Venturelli.

Nel terzo parziale l’equilibrio regge fino a quota 10, poi la Bleu Line prende il sopravvento, complice un ace telefonato (ma non troppo) di Bacchilega. Tomat in banda è on fire e Forlì dilaga: 17-11, poi 20-12, con Cecilia Morolli lesta a sfruttare una difesa slash. La T&V non oppone resistenza e capitola 25-12. Il quarto set è una formalità per Forlì, che parte a razzo: 9-4, poi 11-6, 18-8 e 23-11. La Bleu Line passa all’incasso dei tre punti con un primo tempo imperioso di Bacchilega.

Tabellino Bleu Line: E. Morolli 2, C. Morolli 13, Bacchilega 11, Mauriello 13, Tomat 19, Gardini 14, Gregori (L), Tamborrino, Sgarzi ne, Simoncelli ne, Bellavista ne, Giunchi ne. All.: L. Morolli.

Marco Lombardi