La difesa regge e l’attacco va: il Rimini vince e si rilancia

RIMINI

2

LUCCHESE

0

RIMINI (4-3-3): Colombi; Lepri, Pietrangeli, Gigli, Tofanari; Langella, Megelaitis (34’ st Rosini), Lombardi (7’ st Leoncini); Lamesta (40’ st Iacoponi), Morra (40’ st Cernigoi), Capanni (40’ st Selvini). A disp.: Colombo, Gorelli, Stanga, Semeraro, Accursi, Bouabre, Ubaldi, Acampa. All.: Troise.

LUCCHESE (4-2-3-1): Chiorra; Alagna, Merletti (13’ st Djibril), Benassai, Visconti (40’ pt Perotta); Gucher, Cangianiello; Guadagni (24’ st Fedato), Tumbarello, Rizzo Pinna; Romero (13’ st Magnaghi). A disp.: Coletta, Sueva, Berti, Quirini, Leone, Yeboah, Magnaghi. All.: Gorgone.

Arbitri: Gabriele Sacchi di Macerata.

Reti: 7’ pt Lombardi, 32’ st Morra (rig.).

Note - Ammoniti: Benassai, Rizzo Pinna, Lepri. Elspulsi: 35’ st Benassai per doppia ammonizione. Spettatori 2.691: 2.199 abbonati e 492 paganti. Angoli 3-9.

Finalmente Rimini. Senza patemi d’animo, senza balbettamenti e finalmente senza gol subiti. Della trovata compattezza difensiva dei biancorossi ne fa le spese la Lucchese, prima squadra che non riesce a sfondare quella difesa che sin qui aveva sempre regalato grandi gioie agli avversari.

Troise conferma gli undici del secondo tempo di Ancona. Con Morra là davanti, con Lepri e Tofanari sugli esterni in difesa, senza troppe alternative in mezzo al campo dove continuano a comporre il tris Megelaitis, Langella e Lombardi. Quella era la strada giusta e, a guardarci bene, aveva ragione lui.

La partenza è accorta e propositiva. Una novità al ’Romeo Neri’. E dopo 7 minuti i biancorossi sono già avanti con Lombardi che la butta alle spalle di Chiorra che non trattiene il tiro di Lamesta, prima di farsi colpire. Altra piacevole novità.

La reazione della Lucchese è territorialmente consistente, ma non rabbiosa. Il Rimini si difende bene e continua a buttarsi avanti quando può. La traversa ferma Lamesta e il palo Morra, tutto prima dell’intervallo. Finisce così che, per la prima volta in questa stagione, il Rimini non subisce gol nel primo tempo.

Si va alla ripresa seguendo lo stesso identico copione. Con qualche fase di stanca in più che non dispiace affatto a capitan Colombi e compagni, visto il vantaggio. Equilibrio rotto quando corre il minuto 31: Langella si becca una manata in faccia da Benassai. Rigore ed espulsione per il capitano dei toscani, già ammonito qualche minuto prima.

Morra sul dischetto è una sentenza e mette l’ipoteca sul successo. Poi Colombi ci mette una pezza grande come una casa su Fedato. Finisce, così, che anche nella ripresa il Rimini non subisce nessun gol. Che sia un nuovo inizio? Per il momento in casa biancorossa è solo utile accontentarsi di aver colto tutto il bottino.