La Fiumanese ko a Cesenatico, crollo ArtusiAnna

Nella 25ª e penultima giornata di Terza Categoria la Fiumanese, già promossa, ha subìto il secondo ko stagionale per mano del Real Cesenatico. In ottica playoff tre punti qualità per l’Union Sammartinese, mentre il Real Meldola coglie un buon pari nel derby del Bidente. Travolta a domicilio l’ArtusiAnna dal Sanzili Cesena, che coglie la prima vittoria.

Risultati e marcatori: ArtusiAnna-Sanzili Cesena 0-5 (2 Esposito, Senni, Ruggiero, Faedi), Atletico Dovadola-Junior Gambettola 0-0, Bertinoro-Bagnolo 1-4 (Halili; 2 Pedota, 2 Casamenti), Real Cesenatico-Fiumanese 2-1 (Fabbri, Carestia; Faye), San Colombano Italtex-Real Meldola 1-1 (Caputo; Strada), Union Sammaretinese-Sp. Valbidente 2-0 (Guienne, Cecchi), Vigne-Longianese 0-2 (Francesconi, Marcuzzi).

Classifica: Fiumanese 62; Bagnolo 48; Atl. Dovadola 47; Jr Gambettola 46; San Colombano Italtex 41; Union Sammartinese 39; Longianese 38; Real Meldola 36; Vigne 34; Real Cesenatico 30; Sp. Valbidente 26, Bertinoro 24; ArtusiAnna 18; Sanzili Cesena 6.

f. p.