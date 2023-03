La Fiumanese riparte subito con una cinquina

Una 19ª giornata ricca di reti in Terza Categoria. La capolista Fiumanese, dopo la prima sconfitta stagionale, ha battuto nettamente il San Colombano Italtex mentre il Bagnolo, secondo, non va oltre al pareggio in casa della Longianese. A suon di gol i successi di Real Meldola, in casa, e Union Sammartinese in trasferta.

Risultati e marcatori: Fiumanese-San Colombano Italtex 5-0 (2 Kazazi, Idrizi, Ibraimi, Fall), Longianese-Bagnolo 2-2 (Toscano, Marcuzzi; Masini, Pieraccini rig.), Real Cesenatico-Bertinoro 5-1 (2 Buratti, Kaiser, Diop, Garattoni; Forti), Sanzili Cesena-Real Meldola 0-5 (2 Girelli, 2 Agostini, Moisuc), Union Sammartinese-Vigne 4-0 (2 Ripari , Tsebrivsky, Abbati). Sp. Valbidente-Junior Gambettola rinv., domani: ArtusiAnna-Atletico Dovadola.

Classifica: Fiumanese 47; Bagnolo 35; Atletico Dovadola* 34; San Colombano Italtex 31; Junior Gambettola*, Longianese 29; Real Meldola, Vigne 28; Real Cesenatico 23; Sporting Valbidente* 20; ArtusiAnna* 18; Bertinoro 17; Sanzili Cesena 2 (* gara in meno).

f. p.