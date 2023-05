La Forlì Roller fa incetta di trofei e medaglie

Impegnata al trofeo nazionale del Conero (a Camerano in provincia di Ancona), la Forlì Roller ha conquistato il 1° posto sia con il quartetto che con il Gruppo Junior, mentre gli Amatori si sono piazzati a ridosso del podio. Il risultato di Camerano ha fatto il paio con quello dei campionati Aics solo dance di domenica 23 aprile al pattinodromo di via Ribolle: medaglie d’oro per Lucia Bertacci (cadetti), Caterina Schiumarini (jeunesse) e Giulia Mandalà (juniores), bronzo invece per Camilla Sansovini: tutte qualificate ai campionati nazionali Aics e della Federazione italiana sport rotellistici.