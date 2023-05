La Fortitudo esonera Dalmonte

Un fulmine a ciel sereno squarcia il cielo della Fortitudo Bologna, nel tabellone oro con Forlì (le due squadre eventualmente, va ricordato, possono ritrovarsi solo in finale). Piazzato il super colpo Adrian Banks, la società biancoblù ha infatti comunicato ieri l’esonero di coach Gianluca Dalmonte, nel bel mezzo della settimana che porta all’esordio nei playoff contro Cento. Una decisione del tutto inaspettata, anche se il rapporto tra il tecnico imolese e la dirigenza, a quanto pare, era già incrinato da diverso tempo.

"È stata una scelta difficile ma ponderata – ha spiegato il presidente, Valentino Di Pisa, proprio alla presentazione di Banks –. Purtroppo i risultati non sono stati soddisfacenti e siamo giunti a questa conclusione condivisa. Proviamo a dare una scossa forte alla squadra: vogliamo giocarcela alla pari con tutti e disputare playoff di livello. Il futuro ci darà se avremo fatto la mossa giusta". La Fortitudo per la sostituzione di Dalmonte punta ora sulla soluzione interna: il roster è affidato al vice Matteo Angori, coadiuvato da Roberto Breviglieri e Matteo Tasini.

In tutto ciò, si muove anche la prima avversaria della Effe nei playoff. Cento ha infatti annunciato l’ingaggio di Guido Rosselli, in uscita dalla neoretrocessa Verona. Con Toscano acciaccato e probabilmente fuori causa per i prossimi impegni, la Tramec si è così coperta le spalle col veterano classe ’83. Nel tabellone Argento infine, è ufficiale l’accordo tra Cantù e David Logan, grande protagonista in A della salvezza di Scafati.

