La Fortitudo rilancia: ingaggiato Candussi

La Fortitudo sta attraversando un momento delicato, la situazione di classifica non è delle più rosee e l’accesso ai playoff è tutt’altro che scontato. Così, il club bolognese corre ai ripari mettendo nero su bianco con Francesco Candussi. Reduce da una metà di stagione in massima serie a Verona (2,1 punti e 1,1 rimbalzi in 7,9’ di utilizzo), maglia che vestiva dal 2018, Candussi rappresenta un notevole upgrade per il pacchetto lunghi di coach Dalmonte. Prenderà infatti il posto del sammarinese Ygor Biordi, che ha risolto consensualmente il rapporto in essere col club, e andrà ad affiancare l’affidabile Valerio Cucci e il più ‘balbettante’ Steven Davis. Forlì deve ancora affrontare la Fortitudo nel girone di ritorno, col derby del PalaDozza all’ultima giornata domenica 26 marzo.

s. c.