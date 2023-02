La forza nascosta di Forlì? È nei rimbalzi

di Simone Casadei

Il match casalingo contro Ferrara è dietro l’angolo e per la Pallacanestro 2.015 è un appuntamento da non fallire per ‘irrobustire’ ulteriormente il primato in classifica. I biancorossi sono reduci da una vittoria, quella contro Nardò, che probabilmente non ha fatto vedere la Forlì più scintillante della stagione, ma che ha mostrato la sua maturità e la sua solidità. Sotto quest’ultimo punto di vista, in particolare, gli uomini di Martino si sono superati, blindando il pitturato e dominando nella lotta a rimbalzo. Un aspetto certamente non di poco conto, anche in ottica futura.

Tabellino alla mano, domenica scorsa l’Unieuro ha strappato la bellezza di 49 rimbalzi complessivi, di cui 40 difensivi. I due punti sono arrivati anche proprio grazie all’attenzione sotto le plance, come confermato da coach Martino al termine della sfida, surclassando la compagine avversaria. I salentini ne hanno presi appena 36: un divario piuttosto netto. I forlivesi hanno così ‘pennellato’ il proprio record stagionale alla voce carambole, ma, sinora, la lotta a rimbalzo nella singola partita è spesso e volentieri stata a totale appannaggio di Cinciarini e compagni.

Sì, perché i forlivesi, nelle diciannove partite sin qui disputate, portano a casa ben 38,4 rimbalzi di media ogni domenica (sono 10,8 quelli offensivi). Non a caso, meglio di loro sanno fare soltanto le altre prime due della classe, Pistoia (40,7) e Cento (40,2), segno che la giusta dose di fisicità e intensità è decisiva. I biancorossi, inoltre, per ben sette volte hanno superato quota 40 rimbalzi acciuffati, l’ultima appunto domenica. Ma un altro dato è davvero impressionante.

Gli uomini di Antimo Martino, infatti, in regular season hanno perso soltanto una volta la lotta sotto le plance, in occasione del duro ko subito a Pistoia poco meno di un mese fa. In quel caso, la Giorgio Tesi Group ne catturò 40 contro i 35 dei romagnoli, che seppero comunque dare battaglia. In tutte le altre diciotto uscite, invece, Forlì ha sempre saputo soppiantare gli avversari – spesso dando loro una severa punizione – oppure ha terminato la contesa in perfetta parità. È una questione tutt’altro che da sottovalutare, anche considerando che il reparto lunghi Unieuro non è ricco di intimidatori o di rimbalzisti ‘doc’.

Detto che in avvio di stagione un prezioso contributo è arrivato da Nik Raivio (7,5 carambole di media nelle otto partite giocate in biancorosso, tutt’altro che pochi per un esterno), i biancorossi a rimbalzo stanno dando sfoggio di tutta la forza del collettivo. Basti pensare che il miglior rimbalzista della squadra è Nathan Adrian, che ne prende ‘appena’ 6,1 ad allacciata di scarpe. Gazzotti, di certo, sa il fatto suo e lo segue a ruota (5,7 in 23,1’ di utilizzo), ma le due grandi rivelazioni sono da ricercarsi nel reparto esterni, perché Sanford e Pollone stanno dando un fondamentale aiuto nel pitturato. In due, catturano infatti ben 9,3 rimbalzi a partita, con numeri praticamente identici (4,7 l’americano, 4,6 l’ex Chiusi).

Il ferro, insomma, è terreno della Pallacanestro 2.015 e di tutta la ‘cooperativa’ biancorossa, che non ha mai deluso nemmeno nei big match finora sostenuti. Nelle prossime settimane, a cominciare dalla trasferta di Cividale, arriveranno altre dure prove. Saranno le occasioni giuste per confermare tutte le doti forlivesi nel pitturato.