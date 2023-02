La Giana dilaga a Prato Forlì a -8 dalla vetta

Il ruggito della capolista. Nel recupero della 27ª giornata del girone D di serie D la Giana Erminio spezza l’astinenza da vittorie che durava dal 15 gennaio, asfalta il Prato (0-3) a domicilio e allunga in vetta. Al ‘Lungobisenzio’ si ripartiva dal 32’, momento dell’interruzione della gara originariamente in calendario il 12 febbraio e poi rinviata a causa dell’infortunio occorso all’arbitro. Tutto facile per la prima della classe, feroce e spietata, che, complici le assenze dei toscani, stappa la partita al 51’ con Messaggi, il cui diagonale non irresistibile piega le mani del pessimo Bertini. Il Prato accusa il colpo e al 68’ incassa il raddoppio sugli sviluppi di un’azione fotocopia: da posizione defilata Caferri lascia partire una rasoiata sul palo lungo e Bertini è nuovamente sorpreso. Al 79’ c’è gloria anche per Perna che, lanciato a rete da una sventagliata oceanica, viene affossato in area dall’improvvido Bertini che suggella così il suo pomeriggio da incubo. Calcio di rigore: s’incarica della trasformazione lo stesso specialista, che mette la palla all’incrocio dei pali. E adesso si fa durissima per il Forlì, terzo, che scivola a -8 dal primo posto.

m. lo.