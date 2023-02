La Giana oggi a Prato

Si disputa oggi pomeriggio, alle ore 14.30 il recupero del match Prato-Giana Erminio, importante per l’alta classifica del girone D. Come noto la partita era stata sospesa lo scorso 12 febbraio al 32’ del primo tempo per un infortunio occorso al direttore di gara: si tornerà in campo proprio dal minuto numero 32, sul punteggio di 0-0, per completare la partita.

Per la capolista Giana Erminio, che con 54 punti precede di una lunghezza la Pistoiese e di 5 punti il Forlì, è l’occasione di allungare sulle inseguitrici dopo lo 0-0 di domenica scorsa a Gorgonzola contro i biancorossi, e prima della gara che domenica prossima vedrà il Forlì ospitare proprio la Pistoiese. In questo intreccio d’alta classifica, il Forlì oggi assiste come spettatore interessato in attesa di vedersela con i forti toscani. Chiaramente lo scenario sarebbe diverso a -8 dalla capolista oppure a -6 o addirittura ancora a -5. Del resto non sarà facile per i lombardi contro un Prato (32 punti) che, dopo una stagione fin qui deludente, sarà alla ricerca di punti per allontanarsi dalla zona playout distante solamente tre lunghezze.