La Giana vince il posticipo e torna al comando del girone

La Giana Erminio torna in vetta alla classifica del girone D di serie D. Nel posticipo della 34ª giornata giocato ieri, infatti, la squadra lombarda si è imposta 1-3 nel derby regionale sul campo del Crema grazie alle reti di Fall (9’), Fumagalli (41’) e Ballabio (72’), ai quali ha risposto solo Gallo, su rigore, all’88’. Con questo successo la Giana Erminio ha appunto superato in cima alla classifica la Pistoiese, sconfitta mercoledì 2-1 dal Corticella, di due lunghezze.

Questa la graduatoria aggiornata a quattro turni dal termine della regular season, con il Forlì sempre in terza posizione: Giana Erminio 70; Pistoiese 68; Forlì 53; Ravenna, Carpi 52; Corticella, Real Forte Querceta 50; Aglianese 49; Riccione Utd 47; Sammaurese, Fanfulla 46; Crema, Lentigione 44; Prato, Mezzolara 42; Sant’Angelo 41; Correggese 40; Scandicci, Bagnolese 33; Salsomaggiore 12.

Ricordiamo che il campionato, dopo la sosta pasquale, riprenderà domenica 16 aprile. Per il Forlì di mister Graffiedi, che dovrebbe recuperare diversi elementi assenti nella sconfitta di mercoledì con l’Aglianese (1-0), sarà in programma il derby allo stadio Morgagni col Ravenna in un vero e proprio spareggio per la qualificazione ai playoff: derby in occasione del quale la società di viale Roma organizzerà la giornata biancorossa. Leggermente posticipato l’inizio della gara, che inizierà alle 15,30.

Franco Pardolesi