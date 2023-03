La Juniores ne fa quattro al Pontedera

Questi i risultati del settore giovanile del Forlì: la squadra Juniores si è imposta con un netto 0-4 sul campo del Pontedera grazie alla doppietta di Nannetti ed alle reti di Conficoni e Bertini. A suon di gol anche il successo degli Under 17 Elite in casa della Comacchiese battuta per 0-5 con reti di Colli (2), Nardi, Chao e Tshomi. La squadra Under 16 ha battuto il Fossolo per 4-0: a segno Zoffoli (2), Berti ed Argnani mentre gli Under 16 Interprovinciali hanno vinto 2-1 con la Cava Ronco con gol di Sgreccia e Bastianini. A suon di reti il successo degli Under 15 sul Medicina: 5-1 grazie a De Capasso, autore di una doppietta, Cappelli, Toschi e Vittori. Ricco di reti il blitz degli Under 14 a Cesenatico col Bakia battuto con un 3-6 firmato da Debarre (2), Balzoni (2), Calandrini e Fabbri. Gli Under 13 hanno vinto 0-4 con la Sampierana, gli Under 12 si sono imposti per 3-1 sulla Savignanese e per 1-4 col Cotignola, coi gol di Taviani, Bulica, Partisani e Iuliano, gli Under 11 hanno battuto 4-3 il Tozzona Pedagna. Infine i Pulcini classe 2013 sono stati battuti 5-2 dal Faenza e i Primi Calci 2014 hanno vinto il torneo della Segavecchia.

f. p.