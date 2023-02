La ‘leggenda’ Rod Griffin spinge Forlì

Rod Griffin sarà "leggenda" della pallacanestro cittadina. L’ex bandiera biancorossa e attuale coach delle giovanili sarà premiato con questo prestigioso titolo dalla società di via Corridoni, in occasione del match di domenica prossima con Ferrara all’Unieuro Arena, davanti ai tifosi che lo ricordano con affetto e riconoscenza. Erano stati proprio loro a sceglierlo a colpi di clic in una sorta di mega sondaggio lanciato nei giorni del lockdown 2020. "Forlì per me significa essere a casa – attacca l’americano nato a Fairmont (North Carolina) nel 1956 – anche perché mia moglie Valeria è forlivese e ho tutte le buone abitudini romagnole, per esempio, la buona cucina e il gioco delle carte. Sono molto felice e onorato del riconoscimento che la Pallacanestro 2.015 mi consegnerà e sono francamente emozionato".

L’americano arrivò a Forlì nel 1978 e per otto stagioni (in tre diversi momenti) ha difeso i colori biancorossi, prima come Libertas, poi ancora alla Fulgor negli ultimi anni di carriera. Griffin, inoltre, fu uno dei protagonisti, nella stagione 1982-83 della promozione in A1 dei forlivesi, con coach Giancarlo Asteo. Giocatore ecclettico, movimenti felpati, ottimo tiratore e buon rimbalzista divenne presto beniamino dei tifosi che gremivano gli spalti del palasport Villa Romiti e che lo incitavano intonando in coro "Rod superstar".

Griffin è rimasto in contatto con diversi ex compagni di squadra fra i quali "Abbondanza, Solfrizzi, Dal Seno e Cordella. Fra l’altro Abbondanza e Dal Seno mi hanno insegnato a giocare a carte e con il vice coach Adolfo Merisi facevamo, soprattutto durante le trasferte, grandi partite a marafone e ci divertivamo molto". Poi, appese le scarpe al chiodo, si è dedicato alla carriera di coach in diverse società in Romagna e fuori regione. Nella stagione 199495 era nello staff tecnico dell’Olitalia poi promossa nella massima serie. Di recente, però, allena le giovanili del basket cittadino: "Un’esperienza speciale e impegnativa che mi appassiona anche perché li vedo crescere, allenamento dopo allenamento, sia tecnicamente che come persone. Ma, soprattutto, è importante il rapporto che si instaura fra coach e atleta che mi arricchisce ogni giorno di più".

Rod è assiduo frequentatore dell’Unieuro Arena e grande tifoso degli uomini di coach Martino, fra i quali "mi piace molto Vincent Sanford, non solo per le sue qualità offensive, ma per quello che fa a livello difensivo e che spesso magari non viene colto in pieno. Poi stimo Adrian per l’atteggiamento in campo, sempre positivo, e Cinciarini che è un giocatore incredibile quando entra sul parquet e decide le partite. Ma comunque la società ha costruito un bel roster, un giusto mix fra atleti di esperienza e giovani talenti e apprezzo il gioco difensivo che esprime".

Forlì è in testa alla classifica del girone Rosso. Che futuro vede per i ragazzi di coach Antimo Martino? "Penso che possa…". Poi si ferma e confessa: "Sono molto scaramantico… Allora dico che può fare molto bene".

Gianni Bonali