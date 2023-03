La Libertas sfiora l’impresa a Civitavecchia: solo allo scadere cade 4-3 contro la capolista

Ancona una volta la Libertas Forlì inizia a macinare gioco quando è troppo tardi e contro la capolista certi errori non te li puoi permettere. Finisce 4-3 il big match di Civitavecchia, contro la Snipers Tecnoalt padrona di casa, ma i Warpigs potevano fare e ottenere di più. Per gran parte del primo tempo, infatti, la partita la fanno i padroni di casa, con Forlì che insegue in maniera confusa: infatti dopo ripetuti tentativi di andare a rete, è Stefani al ‘18’ a portare in vantaggio i laziali. Passano solo pochi secondi ed è Lepore a raddoppiare e per Forlì pare già buio totale.

Nel secondo tempo, però, i romagnoli sembrano avere un altro piglio: e infatti Astolfi spara in porta, Pompanin non riesce a trattenere e Bernardoni insacca per il 2-1. Solo pochi minuti dopo Valentini approfitta di un powerplay per riallungare le distane, ma il tira-molla non è finito e a 9’ dal termine Guerzoni riaprire nuovamente il match. La partita diventa spigolosa, Guerzoni fa doppietta e 3-3. Ma Valentini, ormai specialista dei powerplay, insacca per il 4-3 finale.

Le altre partite: Raiders Montebelluna-Castelli Romani 7-2; Mammuth Roma-Fox Legnaro 2-8 e Spv Vecchia Viareggio-Lepis Piacenza 5-0.

Classifica: Civitavecchia 24; Legnaro 23; Viareggio 21; Libertas Forlì 19; Montebelluna 15; Castelli Romani 9; Mammuth Roma e Piacenza 3.

e. ma