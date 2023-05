La Mercuriale in buona luce ai Campionati regionali Csi

Belle prove per i giovani atleti della società Ginnastica Mercuriale di Forlì, che hanno partecipato di recente a Cesenatico ai Campionati regionali di ginnastica artistica del circuito del Centro Sportivo Italiano. Nelle gare maschili individuali, i ragazzi forlivesi hanno gareggiato con cinque atleti (nella foto) in categorie diverse, condotti dal capitano della squadra Mattia Guberti e guidati dall’allenatore Dimitar Rusev. Molto bene i piccoli che hanno disputato la loro prima gara in assoluto con tanti podi.

La formazione femminile, impegnata con tre rappresentative nel campionato a squadre, guidata dall’allenatrice Marilena Cergogna, ha ottenuto un secondo, un quarto e un quinto posto. Il prossimo impegno sarà il Campionato nazionale Csi, che si svolgerà a Lignano Sabbiadoro dal 5 all’11 giugno.