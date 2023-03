La Pianta è in fuga, il Deportivo Roncadello sorpassa

Ecco il quadro completo deli risultati e dei marcatori delle forlivesi dalla Promozione alla Seconda Categoria.

Promozione (24ª giornata). Nel gruppo E il Forlimpopoli ha rafforzato sabato il quarto posto e la zona playoff grazie al 3-0 sul Meldola firmato da Chiarini, Vokkri e dall’eterno Fabio Dall’Ara, alle soglie delle 39 primavere. Netto il ko interno del Fratta Terme battuto 0-3 dal Gambettola. Classifica: Sampierana 59; Gambettola 55; Novafeltria 45; Forlimpopoli 42; Bakia Cesenatico 38; Due Emme 36; Verucchio 34; Torconca 32; Cervia e Fratta Terme 29; Stella 27; Sant’Ermete 26; Bellaria, Misano 20; Granata 18; Meldola 17.

Prima Categoria (24ª giornata). Continua la fuga della Pianta grazie al 2-1 sul Fusignano firmato da Fedele, su rigore, e Bibbò, grazie anche al Civitella che ha espugnato Savio 1-2 (Benini, Monti). Ravennati ora quarti a -4 dalla vetta. Altre gare: Carpena-Castel del Rio 1-1 (Maltoni), Fontanelice-Castrocaro 4-2 (Zaccarini, Fiorini). Classifica: Pianta 53; San Vittore, Fontanelice 50; Savio 49; Civitella 46; Savarna, Virtus Faenza 34; Carpena, Castel del Rio 31; Azzurra 29; 2000 Cervia, Fusignano 27; Bagnacavallo 26; San Rocco 21; Castrocaro 16; Riolo Terme 11.

Seconda Categoria. Nella 22ª giornata del gruppo M l’Edelweiss Jolly consolida la vetta con la vittoria per 1-4 nel derby di Vecchiazzano con reti di Zannoni (2), Benvenuti e Monti ai quali ha risposto Raffelli. Nell’altro match: Brisighella-Modigliana 0-3 (Fantoni, Baldoni, Violani). Classifica: Edelweiss Jolly 56; San Zaccaria* 47; Modigliana* 46; Low Ponte 45; Palazzuolo** 33; Godo 32; Fornace Zarattini* 30; Porto Fuori 27; Romagna* 24; Vecchiazzano 23; San Pancrazio 22, Lugo 16; San Potito 11; Brisighella 10. Ogni * una gara in meno.

Girone N (20ª giornata): il Deportivo Roncadello sorpassa in vetta il Santa Sofia (fermato sullo 0-0 dallo Sporting Predappio) con l’1-0 sul Rubicone: rete di Mancini su rigore. Around-Collinello 0-2 (2 Valgiusti), Borghigiana-Real Cava 2-2 (Giorgioni, Piani). Classifica: Deportivo Roncadello* 36; Santa Sofia* 35; Real Cava*, Sporting Predappio* 30; Rubicone Calisese, Pioppa Gattolino 29; Collinello* 28; Capanni 27; Ronta** 24; Borghigiana*, Dismano Utd 22; Aurora 20; Around* 15; Virtus San Mauro* 13. Ogni * una gara in meno.