La Pianta travolge il Castel del Rio e torna subito al comando

Importante quanto agevole vittoria nel recupero per la Pianta, con ritorno in vetta alla classifica. Mercoledì sera, infatti, la formazione forlivese allenata da mister Luca Tassani è tornata al comando del gruppo G di Prima Categoria imponendosi con il secco risultato di 4-0 nel match casalingo col Castel del Rio grazie alle reti di Benchadi e Laghi e alla doppietta messa a segno da Simone Fedele (nella foto), 23enne punta di diamante della squadra gialloblù; è lui, giocatore anche con 7 presenze in serie D con il Forlì, il capocannoniere della Pianta con 12 reti.

Questa la nuova classifica a sette giornate dalla conclusione della fase regolare del campionato: Pianta 50; Savio 49; San Vittore, Fontanelice 47; Civitella 43; Savarna 34; Virtus Faenza 31; Carpena, Castel del Rio 30; Azzurra 28; Real Fusignano 27; Bagnacavallo 26; 2000 Cervia 24; San Rocco 21; Castrocaro 16; Riolo Terme 10. Queste le gare delle formazioni forlivesi in programma domenica prossima: Pianta-Real Fusignano, Carpena-Castel del Rio, Fontanelice-Castrocaro e Savio-Civitella.

