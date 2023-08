La preparazione parte il 14 agosto

Rbr comincerà la preparazione tra meno di due settimane: lunedì 14, alla vigilia di Ferragosto. Subito tutti pronti a riprendere confidenza con la palla, così come a iniziare il condizionamento atletico in vista dei primi appuntamenti agonistici. Il campionato celebrerà la sua prima giornata il 1° ottobre, ma tutte le squadre saranno impegnate, un mese prima, in tre appuntamenti di Supercoppa. La Rinascita sarà impegnata con Chiusi in casa sabato 9 settembre e a Forlì venerdì 15 settembre. In mezzo la sfida tra Chiusi e Forlì.