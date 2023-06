La prevendita va a gonfie vele Giovedì in palio 5 biglietti per gara2

Sale la febbre in vista dei match di domani e venerdì contro la Vanoli Cremona. La vendita dei biglietti per le sfide in programma all’Unieuro Arena procede infatti a gonfie vele. Dopo gli ottimi numeri dei primi giorni di prevendita, alla serata di ieri risultavano staccati oltre 3.300 biglietti per gara1. Senza considerare lo ‘spicchio’ riservato ai tifosi ospiti, sono disponibili ancora circa mille tagliandi prima di dichiarare il ‘sold out’, perlomeno per ciò che riguarda i posti disponibili per i sostenitori di casa.

Prevendita che proseguirà ora regolarmente fino alla palla a due delle due sfide, con tagliandi in vendita libera per tutti i posti non assegnati. È infatti scaduto il diritto di prelazione riservato agli abbonati. I biglietti potranno essere acquistati presso la sede della società in via Corridoni (orario oggi 9-13 e 17-20, domani 9-13), oppure nei punti vendita autorizzati Vivaticket e online.

Anche in occasione di gara2 di venerdì sera, infine, torna la speciale iniziativa del Carlino che, in collaborazione con la Pallacanestro 2.015 Forlì, mette in palio cinque biglietti omaggio. I lettori potranno aggiudicarsi uno dei tagliandi, che garantiscono un posto nel settore parterre, chiamando la nostra redazione (al numero 0543.453201) alle ore 13 in punto di giovedì. I più fortunati e veloci a prendere la linea, tra una telefonata e l’altra, si aggiudicheranno i biglietti.

Simone Casadei