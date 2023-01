La prima fase all’Over Forever

Sono state giocate le gare dell’11ª e ultima giornata della prima fase del campionato provinciale di beach tennis indoor. manifestazione aderente al circuito Uisp-Lab84 Cup Heroe’s. Chiude al primo posto Over Forever, davanti a Smashers e La Piadina ai Prati.

Questi i risultati: Mem & Co.-Over Forever 1-4, La Piadina ai Prati-Fivefox 5-0, Aston Birra-Smashers 0-5, H2O-Over the Top 2-3, Bagno Andreucci-Le Querce 4-1, Passion Fruits-Enterprise 1-4.

La classifica: Over Forever 146; Smashers 135; La Piadina ai Prati 119; Bagno Andreucci 113; Enterprise 111; Le Querce 76; Over the Top 71; Aston Birra 65; Passion Fruits 63; Mem & Co. 39; Fivefox 27; H2O 25.

m. lo.