La Querzoli deve sudare per spegnere il fanalino

di Marco Lombardi

La Querzoli vince, ma non convince. Una Forlì opaca fatica più del previsto per domare il fanalino di coda Pluvitec Legnago (7° ko di fila), che vende cara la pelle e strappa anche un set alla terza della classe (25-13, 29-27, 28-30, 25-18). Gli ospiti partono forte (1-3) e sorprendono Mariella e soci, che ci mettono un po’ a entrare in temperatura, ma poi impattano, passano e allungano (7-4) con una pipe tracotante di Bonatesta.

Forlì adesso è un rullo compressore: Donati (impossibile rabbonirlo) devasta la metà campo veronese e Andrea Pirini chiude lo spazio aereo (16-8). Il vantaggio si fa inattaccabile (22-12), coach Kunda ‘libera i cani’ e la Querzoli s’impone 25-13.

Poi riparte d’autorità: 7-4 e 14-11, quand’ecco che una carrellata di errori rilancia Legnago. Che risale a -1 con uno ‘scaldabagno’ di Migliorin, quindi acciuffa la parità a 17 e schizza via (18-21). Al fanalino di coda però viene il braccino del tennista, così la Querzoli ricuce e trascina il set ai vantaggi. Si gioca a ciapanò: chiudo io? No, chiudi tu. Alla fine chiude Forlì 29-27.

Meglio la Pluvitec all’alba del terzo parziale: 1-4. La Querzoli è un diesel: impatta, a 7, con un muro galattico di Donati e vola al comando; ma il controbreak veronese è dietro l’angolo: 10-11. Gli ospiti mantengono un vantaggio minimo, finchè un murone di Porcellini firma il 23 pari. Chi di spada ferisce, però, di spada perisce e allora uno stampone su Porcellini sigilla il 28-30.

Ferita nell’orgoglio, Forlì cannibalizza il quarto set: 4-0, poi 12-7 e 20-13. Legnago va a sbattere contro ‘il muro del pianto’ forlivese e, complice un servizio flop di Baratto, alza bandiera bianca.

Tabellino Querzoli: Porcellini 9, Bonatesta 20, Donati 29, Soglia ne, A . Pirini 13, M. Pirini 3, Nassi ne, Del Grosso ne, Mariella 1, Ravaioli, Fabbri 2, Berti (L). All.: G. Kunda.