La Querzoli rimonta poi cede al tie-break I playoff tornano a distanza di 3 punti

La rimonta della Querzoli si è fermata al quinto set. Forlì si è arresa alla Effepisoft Montichiari (25-20, 25-20, 18-25, 22-25, 15-7) e ora vede allontanarsi di nuovo i playoff (-3). Non sono bastati 47 punti della premiata ‘falegnameria’ Donati (nella foto)-Bonatesta per uscire indenni.

Privo di Porcellini e Soglia, coach Kunda ha dovuto fare di necessità virtù, spedendo in campo Del Grosso (maluccio) e Marco Pirini. Forlì ha pagato dazio a un caldissimo Ventura (27 punti totali), ben supportato da Tonoli, e sofferto terribilmente sottorete lo strapotere fisico del ‘totem’ Mor, autore di una fiumana di primi tempi. Il primo strappo lo hanno assestato i Fighters (10-8). Montichiari ha allungato (16-13 poi 20-15) e chiuso (25-20). Speculare il secondo parziale, in cui la Effepisoft è ripartita di gran lena (5-2 e 12-8). Tre monster block di fila hanno scavato un canyon (+7) e mandato in orbita i bresciani, che hanno vidimato il 25-20 con una frustata di Tonoli.

Reazione Querzoli nel terzo atto (6-8), vanificata da Montichiari: 11-10. Controbreak Forlì, con due ace di Marco Pirini che hanno dato l’abbrivio alla fuga (17-21), coronata dal 18-25 che ha riaperto i giochi. Rincuorata, la Querzoli ha addentato il quarto set (9-13), resistito al colpo di coda bresciano (21-22) e raddrizzato il match. Nel tie-break, però, la fatica della rimonta si è fatta sentire e Montichiari ha avuto vita facile: 15-7.

Tabellino Querzoli: Bonatesta 19, Donati 28, A. Pirini 8, M. Pirini 5, Nassi ne, Del Grosso 5, Mariella 5, Ravaioli ne, Fabbri 1, Berti (L). All.: G. Kunda.

Marco Lombardi