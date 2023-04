La Querzoli vince in rimonta ma i playoff si allontanano

Vittoria agrodolce per la Querzoli. Forlì regala due set, poi si desta dal sopore e ribalta la Malagoli Planet Spezzanese 2-3 (25-18, 25-23, 17-25, 21-25, 9-15). Due punti che non bastano per tenere il passo della vicecapolista Sommacampagna, corsara (1-3) anche sul Titano, che allunga a +4 e mette una seria ipoteca sull’ultima poltrona playoff.

La Querzoli sbaglia l’approccio alla partita: mura poco, attacca male e commette una dozzina di errori solo nel primo set, di cui la metà in battuta; si salva, invece, la ricezione. La Spezzanese ringrazia e, trascinata dal tandem Serafini-Flemma (40 punti in due) si aggiudica i primi due parziali, scanditi da un andamento speculare: modenesi a battere cassa e forlivesi a inseguire. Strigliata da coach Kunda, Forlì entra in partita nel terzo set. Il muro funziona (bene il centrale classe 2004 Matteo Fabbri), l’attacco ingrana (Bonatesta ne fa 24) e la Querzoli scappa (5-10, poi 9-15 e 13-20); la Spezzanese non riesce ad opporre resistenza e, complice una battuta flop, cede 17-25.

Adesso Mariella e soci ci credono: break in apertura (4-6, poi 7-10); la Malagoli Planet arranca (15-20), finchè tre sbavature forlivesi riaprono apparentemente i giochi, riportando a stretto contatto i padroni di casa. La volata finale, tuttavia, arride a Forlì, che s’impone con un attacco di Porcellini e rinvia il verdetto al tie-break. L’inerzia è ora tutta dalla parte della Querzoli che, incontrastata, va a dama: 9-15.

Tabellino Querzoli: Porcellini 13, Bonatesta 24, Donati 15, A. Pirini 7, M. Pirini 1, Del Grosso ne, Mariella 5, Ravaioli ne, Fabbri 5, Berti (L). All.: G. Kunda.

Marco Lombardi