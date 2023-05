La Rari Nantes fa incetta di medaglie

La piscina di Cesenatico ha ospitato il Trofeo Around di nuoto sincronizzato con ottimi risultati per la Rari Nantes Romagna. Grande vittoria tra le Assolute per la squadra formata da Manila Cirilli, Nicole Sclafani, Beba Boschi, Sofia Zammarchi, Sofia Savoia, Ludovica Domeniconi, Emma Agalliu e Nicole Carluccio. Nel Solo riservato alle Junior si è imposta Alice Giovannini, come ha vinto il duo formato da Emma Agalliu e Nicole Bartolini (Assolute). Il trio della categoria Ragazze (Anna Domeniconi, Amanda Lugaresi e Camilla Barbieri) ha ottenuto un meritato secondo posto. Stessa posizione per la squadra Junior, composta da Anna Domeniconi, Ludovica Domeniconi, Alice Giovannini, Sofia Savoia, Amanda Lugaresi, Linda Lugaresi, Camilla Barbieri e Manila Cirielli. Argento anche per Ginevra Magnani (Esordienti A) nel Solo. Al quarto posto Anita Fiorentini, Ginevra Accorsi e Beatrice Palazzi (trio, Esordienti C). Stessa posizione per il doppio con Alice Giovannini e Sofia Savoia (Junior) come quarta si sono piazzate Viola Domeniconi (Solo, Esordienti C) e il Doppio di Beba Boschi e Nicole Sclafani (Assolute).

u. b.