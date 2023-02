Mezzolara

1

Sammaurese

3

MEZZOLARA: Malagoli, Mari, Garavini (23’ st Panzacchi), Landi, Fiore, Dall’Osso (37’ st Montesi), Bertani, Roselli (10’ st Giannini), Russo (10’ st Dalmonte), Jassey, Bocchialini (24’ st D’Este). A disp. Wangue Moumi, Cavina, Bovo, Lombardi. All. Nesi.

SAMMAURESE: Piretro, Masini, Grbic, Benedetti, Gaiola, Maggioli, Vallocchia (25’ st Sami), Casadio (43’ st Tamai), Merlonghi (46’ st Cremonini), Berardi (32’ st Maltoni), Barbatosta (32’ st Grassi). A disp. Zavatti, Manfroni, Bolognesi, Zaghini. All. Martini.

Arbitro: Allegretta di Molfetta.

Reti: 6’ pt rig. Bocchialini, 12’ pt Casadio, 15’ pt Merlonghi, 8’ st Barbatosta.

Note: ammoniti Gaiola, Jassey, Benedetti, Maggioli, Casadio, Dalmonte.

Fondamentale vittoria esterna che profuma di salvezza anticipata per la Sammaurese di Marco Martini. Al 6’ i padroni di casa si portano in vantaggio su rigore per fallo su Jassey di Grbic: Bocchialini trasforma nonostante il tocco di Piretro. Già al 12’ il pari di Casadio, a tu per tu con Malagoli, e al 15’ il vantaggio firmato da Merlonghi, con una splendida conclusione da fuori all’incrocio. Al 53’ il tris con Barbatosta in tuffo di testa.