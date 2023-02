La sfida a Cento slitta alle ore 20

Quella di domenica scorsa contro Nardò non è stata l’unica partita di queste settimane per la Pallacanestro 2.015 con inizio alle ore 20. Anche il big match di Cento, domenica 19 febbraio, si giocherà alla stessa ora. Lo spostamento, comunicato ieri, è dovuto a ragioni di ordine pubblico per la concomitanza col celebre Carnevale di Cento.

I biancorossi, inoltre, torneranno presto in diretta televisiva. La trasferta di Chiusi domenica 5 marzo (ore 17) sarà infatti trasmessa su ÈTv Rete7, sul canale 10 del digitale terrestre e in diretta streaming sul sito web dell’emittente.