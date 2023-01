La squadra piemontese una big che punta su collettivo e attacco

Stasera per l’Unieuro sarà un interessante banco di prova: permetterà infatti di capire anche il livello delle big del girone Verde in vista della post season. Sicuramente, la formazione allenata da coach Franco Ciani è a tutti gli effetti una delle squadre più attrezzate in chiave playoff, sebbene la classifica sia condizionata dai tre punti di penalizzazione subiti in estate, e non ha niente da invidiare al trio lombardo formato da Cantù, Treviglio e Vanoli Cremona che guida la classifica.

Reduci da quattro successi consecutivi, i torinesi possono contare su un roster di primissima fascia, che può permettersi di schierare americani numericamente non condizionanti: l’ex Ferrara Demario Mayfield porta grande consistenza in cabina di regia (11 punti, 5 rimbalzi e 5 assist di media in 28’), mentre sotto canestro Ronald Jackson ha forza fisica, a dispetto della taglia, ma non certo cifre di prima fascia (9 punti e 5 rimbalzi a partita). Necessario quindi il continuativo e importante contributo della truppa italiana: Niccolò De Vico e Tommaso Guariglia portano punti e grande solidità sia fronte che spalle a canestro (entrambi viaggiano a 14 punti e 5 rimbalzi a gara), mentre Simone Pepe è il pistolero in grado di decidere le partite a suon di triple, come ha fatto nell’ultima sul campo dell’Assigeco Piacenza (82-84). Ma guai a fermarsi qui: Federico Poser, in ala, viaggia in abbondante doppia cifra di media portando ai suoi difesa e fisicità, mentre in cabina di regia Matteo Schina e Luca Vencato (oltre 6 assist di media) portano imprevedibilità e centimetri.

Torino, insomma, può contare su un roster profondo e variegato, con numerose alternative e grande qualità diffusa. Non a caso, i gialloblù sono anche il miglior attacco dell’intera A2, con oltre 83 punti di media ed altissime percentuali al tiro, sia da 2 (57%) che dall’arco (35%). Per l’Unieuro quindi sarà una sfida dura e impegnativa: servirà la spinta del Palafiera, sempre caldo e vicino ai propri beniamini.

Valerio Rustignoli