La vincente di Trapani-Chiusi sfiderà l’Unieuro

Con il successo in volata di Nardò sul campo di Latina per 77-78 nel girone Bianco, al termine di una gara sempre condotta ad ogni modo dai pugliesi, si è aperta ieri l’ultima giornata della seconda fase nel campionato di serie A2. Il risultato di questo anticipo esclude entrambe le formazioni dalla linea di galleggiamento dell’Unieuro che, nel primo turno playoff, affronterà a questo punto la vincente della sfida tra Trapani e Chiusi: la perdente, invece, terminerà la sua stagione insieme alla formazione pontina. Infine, Agrigento-Rimini è l’altra sfida che determinerà la classifica del girone Bianco, definendo la griglia della post season. La classifica: Agrigento e Nardò* 12; Rimini 10; Latina* e Trapani 8; Chiusi 6 (* una partita in più).

Nel girone Giallo, Cremona ospita Cento per provare ad agganciare Cantù e la testa di serie numero 3, mentre Pistoia attende Treviglio per mantenere almeno la quinta posizione. Per l’Unieuro, già prima matematicamente, fari puntati sulla quarta classificata: potrebbe essere l’avversaria dei biancorossi in finale. La classifica: Forlì 14; Treviglio 12; Cantù 10; Vanoli Cremona 8; Pistoia 6; Cento 4.

Nel girone Blu, Udine è padrona del suo destino, ma dovrà vincere sul campo di una Torino che finora ha mostrato di essere la più forte del raggruppamento. Urania e Cividale, impegnate rispettivamente contro la Fortitudo e a Piacenza, proveranno ad approfittare di eventuali scivoloni. Seconda e terza classificata potrebbero incontrare Forlì in semifinale: le due friulane, ad oggi, sembrano le principali candidate. La classifica: Torino 16; Udine, Cividale e Urania 10; Piacenza e Fortitudo 4.

A tre giornate dal termine della Poule Salvezza (gruppo in cui le squadre, com’è noto, sono 8 e non sei come invece nei gironi per la promozione), l’OraSì Ravenna ha disperato bisogno di un successo contro Casale Monferrato per tenere viva la speranza di accedere ai playout, mentre Chieti conta in un successo contro la Juvi Cremona per avvicinare la matematica salvezza. Mantova-Stella Azzurra e San Severo-Rieti le altre due sfide che chiudono il turno. La classifica: Chieti 14; Stella Azzurra, Mantova e Juvi Cremona 12; Casale Monferrato, San Severo e Rieti 10; Ravenna 8.

Valerio Rustignoli