Lacey è ritornato in gruppo: forse subito qualche minuto per lui

In vista della ‘doppietta’ forlivese dietro l’angolo, in casa Vanoli continuano a tener banco le condizioni fisiche di Trevor Lacey (foto). L’esterno classe ’91, uomo preziosissimo delle rotazioni di Cavina, ha saltato gli ultimi due appuntamenti della semifinale contro la Fortitudo a causa di un problema muscolare. Già nel corso della regular season, peraltro, era rimasto ai box diverse settimane per un guaio fisico. Ebbene, Lacey, dopo aver sempre svolto lavoro individuale, nella giornata di ieri ha ripreso confidenza con la squadra, tornando ad allenarsi col gruppo. Ciò non significa che domani sera sarà della partita, ma con ogni probabilità andrà a referto e il suo effettivo utilizzo sarà valutato dallo staff subito prima della palla a due, fosse anche solo per qualche minuto del match. Cremona insomma respira un moderato ottimismo nell’ottica del recupero di Lacey per il prosieguo della finale.

s. c.