L’addio di Scozzoli fra gli applausi

E alla fine il giorno arrivò. Il giorno dei saluti, dei baci, degli abbracci e delle lacrime. Tante lacrime: non le sue, non quelle di Fabio Scozzoli, ma di tutti gli altri. L’aveva detto: una volta deciso il ritiro la serenità l’aveva avvolto e così è stato. Tanti sorrisi per il nuotatore forlivese che, per l’ultima volta in vita sua, ha nuotato in una gara, i 50 rana, nella 59ª edizione dello storico Trofeo Sette Colli a Roma.

Una gara che l’ha visto arrivare secondo dietro a Pinzuti (27’’34) nella batteria del mattino, in 27’’36. Così è entrato nella finale a dieci con il quinto tempo e la corsia numero 3. Finale che lo ha visto sfruttare ancora una volta la sua grande partenza e volare in testa ai 25 metri dell’ultima rana della sua vita, per poi cedere gradualmente terreno al suo diretto erede, il classe 2003 Simone Cerasuolo – ne sta già seguendo la preparazione all’Imola Nuoto –, che alla fine si è imposto col tempo di 26’’76, ottenendo il pass per i Mondiali e battendo la stella Nicolò Martinenghi (26’’90), Ludovico Viberti (37’’31) e proprio Scozzoli, quarto ancora in 27’’36, come in mattinata.

Sono poi iniziati i saluti di tutto lo stadio del nuoto del Foro Italico, con gli applausi scroscianti di tutti i presenti, dagli altri nuotatori agli spettatori, con un’intervista speciale orchestrata da Massimiliano Rosolino, alla presenza di uno dei più grandi ranisti di sempre, Adam Peaty, che ha voluto, a sua volta, omaggiare il campione forlivese.

"Ho affrontato la mia ultima gara – dice alla fine lo stesso Scozzoli – come un 50 rana qualsiasi, ma non lo era, lo vedevo negli occhi degli altri. Non ho mai amato stare al centro dell’attenzione, ma tutto questo fa davvero piacere: ho attraversato tre ere della rana e affrontato, a volte anche battuto, tutti i più forti. Di sicuro lascio la rana azzurra più forte di sempre con tanti bravissimi atleti".

u. b.