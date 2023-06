L’altra sfida promozione Stasera a Torino Pistoia ha il match point

In attesa della sfida di domani all’Unieuro Arena, questa sera si gioca gara3 della finale del tabellone Argento tra Torino e Pistoia. La squadra toscana, dopo la ‘doppietta’ casalinga al PalaCarrara, avrà il primo match point per la promozione in massima serie e proverà a chiudere subito i giochi in Piemonte. Nei primi due atti della serie, gli uomini di Brienza sono stati trascinati da un super Varnado. Come tutti gli altri incontri delle due finali, la gara sarà visibile in diretta televisiva su Ms Channel (canale 814 di Sky e Tivusat), nonché su Lnp Pass per gli abbonati.