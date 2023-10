L’Artusiana cerca un altro colpo grosso

Sfida difficile per l’Artusiana Forlimpopoli che, questa sera alle 21, aprirà la quarta giornata della Divisione Regionale 1 sul campo dell’Omega Basket, per provare a dare continuità al brillante successo dell’ultimo turno (80-65) contro i Villanova Tigers Villa Verucchio. Sull’ostico campo bolognese, i ragazzi di coach Marcello Casadei proveranno a passare contro una formazione che può contare su lunghi di grande esperienza come Musolesi, Ballardini e Saccà e su giovani esterni su cui spicca l’ex Baskérs Vandi (13 punti di media finora).

Nel precedente vittorioso match (24-14, 46-26, 62-41 i parziali) fra i forlimpopolesi, comunque tutti in luc con un’ottima prova di squadra, da segnalare i 19 punti di Gorini e i 17 di Colombo (in doppia cifra anche Valgimigli 11 e Nucci 10).

Domani sera invece, con palla a due alle 20.30, il Gaetano Scirea sarà di scena a Castel San Pietro, per una sfida già delicata e importante, contro una formazione ancora al palo e che finora ha mostrato, infatti, alcune evidenti difficoltà.

Ai bianconeri un blitz in quest’occasione darebbe grande spinta e due punti di platino per il morale e per la classifica, dopo la sconfitta patita nella precedente giornata, la settimana scorsa, fra le mure amiche contro Granarolo, sul tabellone il risultato di 65-78 (27-18, 37-39, 51-56 i parziali). In quell’occasione per i bertinoresi di coach Solfrizzi da segnalare i 22 punti messi a segno da Torelli e gli 11 di Bessan.

v. r.