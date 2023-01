L’Atletico Dovadola ferma la corsa della Fiumanese

Fiumanese battuta: in uno dei due recuperi di Terza giocati ieri l’Atletico Dovadola allenato da Ragazzini ha sconfitto la capolista 1-0 grazie alla rete messa a segno da Luca Casamenti al 13’ del primo tempo. Per la Fiumanese di mister Bratti è la prima sconfitta stagionale, mentre il Real Dovadola con questo risultato sale in quarta posizione. Nell’altro match pari e patta tra Bertinoro e Real Meldola: hanno chiuso sull’1-1. Dopo il vantaggio ospite di Alessandro D’Altri il pareggio dei padroni di casa, all’85’, segnato da Farid Hansal dal dischetto.

La classifica: Fiumanese 32; Bagnolo 28; Longianese 27; Atletico Dovadola 23; Union Sammartinese, Junior Gambettola 21; San Colombano Italtex 19; Real Cesenatico 17; Vigne 16; ArtusiAnna 15; Real Meldola 14, Sporting Valbidente 13; Bertinoro 8; Sanzili Cesena 1.

Il campionato riprenderà a pieno regime sabato prossimo con la prima giornata di riorno.

f. p.