L’Atletico Dovadola si tiene stretto il secondo posto

Nella 23ª giornata di Terza la Fiumanese, già promossa in Seconda Categoria, centra un successo di misura mentre l’Atletico Dovadola conferma la seconda posizione vincendo in trasferta. Nei match importanti in chiave playoff significative le vittorie di Bagnolo, San Colombano Italtex e Sporting Valbidente

Risultati e marcatori: Fiumanese-Longianese 1-0 (Kazazi), Bertinoro-Atletico Dovadola 2-3 (Rami, Cangini; 2 Pasqui, Gurioli), Vigne-San Colombano Italtex 0-3 (Okama, Bertaccini, Bitraj), Real Cesenatico-Bagnolo 0-1 (Pedota), Sporting Valbidente-Sanzili Cesena 2-0 (Ricci, Perilli), Union Sammaretinese-Real Meldola 0-0. Oggi (15.30): ArtusiAnna-Junior Gambettola.

Classifica: Fiumanese 59; Atletico Dovadola 46; Bagnolo 42; Junior Gambettola* 41; San Colombano Italtex 37, Longianese 35; Vigne 34; Union Sammartinese 33; Real Meldola 32; Real Cesenatico, Sporting Valbidente 26; Bertinoro 23; ArtusiAnna* 18; Sanzili Cesena 2 (* una gara in meno).

f. p.