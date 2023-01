L’attacco pirotecnico di Martino faccia a faccia con la difesa più forte

di Valerio Rustignoli

Nemmeno il tempo di finire i festeggiamenti per la vittoria infrasettimanale nel derby contro Rimini, che per l’Unieuro è già tempo di un’altra, fondamentale, sfida: alle 18, i biancorossi sono di scena sul campo di Pistoia per uno scontro al vertice vibrante quanto interessante. Le due formazioni, in vetta alla classifica insieme a Cento, arrivano al match in buone condizioni: se la striscia di successi forlivese è di ben sette partite, Pistoia ha vinto le ultime tre gare disputate, dopo un mese di dicembre caratterizzato da qualche inciampo on the road (ko a Cento e in casa della Fortitudo).

Il roster a disposizione di coach Nicola Brienza è il paradigma della solidità: sotto le plance ci sono l’americano Jordon Varnado (16 punti e 8 rimbalzi di mediaa partita) e il veterano Daniele Magro, mentre non ci sarà il giovane Angelo Del Chiaro, infortunatosi in settimana a una spalla e atteso da uno stop che non si preannuncia particolarmente breve. Fondamentale è l’apporto di Carl Wheatle, l’ala inglese (ma di formazione italiana), che oltre a fatturare punti (quasi 12 a partita) è uno dei migliori rimbalzisti dell’intero girone (quasi 9 carambole a gara).

In cabina di regia, ci sono due colonne portanti del gruppo, Lorenzo Saccaggi e Gianluca Della Rosa, entrambi cresciuti nel settore giovanile toscano e da diversi anni protagonisti con la prima squadra: se Saccaggi ha maggiori caratteristiche di uno contro uno, Della Rosa vanta una maggiore perimetralità e un maggior impatto difensivo. Da non sottovalutare, in guardia, l’altro americano, Zach Copeland, arrivato in corsa, ma capace fin qui di ottime prestazioni: nonostante un pedigree non di primissima fascia (esperienze in Gran Bretagna, Finlandia e Ucraina), il californiano ha finora portato alla causa grande pericolosità offensiva (15 punti in 25’ di media), risultando così prezioso nelle rotazioni, che sono chiuse da Matteo Pollone, fratello del forlivese Luca.

Guardando ai numeri, sarà una sfida tra due formazioni molto diverse: se Forlì è una squadra dall’attacco prolifico (il terzo migliore del girone), i toscani vantano la miglior difesa dell’intera A2, che concede agli avversari appena 63 punti di media e le peggiori percentuali sia da 2 (43%) che da 3 (31%) del girone. Insomma, quella di questa sera sarà una sfida tutta da vivere, tra due piazze storiche del basket italiano, calde e rivali, che metterà in palio due punti già importanti per la classifica e per la stagione.