LE ALTRE PARTITE. Aradori mattatore. Udine, prova di forza. È a -2 dalla vetta

Continua il duello in testa alla classifica tra Forlì e Fortitudo. I bolognesi, infatti, hanno interrotto la striscia di otto vittorie consecutive di Trieste: un vero e proprio scontro diretto, visto che i giuliani erano a -2 con una partita da recuperare. La Effe si è imposta 89-75 in una partita in cui gli ospiti sono stati in vantaggio solo nel primo minuto. Decisiva l’accelerazione a metà partita, da +1 a +11. Toccato il -14, Trieste è tornata due volte a -1 nel cuore del quarto periodo per poi crollare nel finale. Mattatore assoluto Pietro Aradori con 27 punti.

A questo punto, al terzo posto solitario (per ora) c’è Udine che ha demolito Cividale a domicilio, 59-92 il finale dopo aver toccato anche il +41. I friulani sono a -2 dal duo di testa. Quarte restano Trieste (sempre con una partita in meno) e Verona, che aveva battuto Orzinuovi nell’anticipo. Per la zona playoff importanti le vittorie casalinghe di Piacenza su Nardò (80-65) e Cento su Chiusi (71-62): per Carlos Delfino, rientrato in campo a 41 anni, 3 punti in 14’.

Classifica: Fortitudo e Forlì 26; Udine 24; Trieste * e Verona 22; Piacenza 18; Nardò 14; Cento 12; Cividale e Rimini 8; Orzinuovi 6; Chiusi 4 *.

*= una gara in meno.

Prossimo turno (17ª giornata): Udine-Cento (venerdì 29 dicembre, ore 20.30); Forlì-Piacenza; Trieste-Verona; Chiusi-Rimini; Orzinuovi-Fortitudo Bologna (sabato 30, ore 20.30; Nardò-Cividale (sabato 30, ore 20.45).