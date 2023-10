Le pagelle

Pezzolato 8: incassa due gol, sui quali è esente da responsabilità; ne evita (almeno) altri tre. Da sballo il volo plastico con cui si oppone alla cornata imperiosa di Cela. Che poi ci riprova dal limite trovando il taumaturgico colpo di reni dell’estremo difensore biancorosso.

Masini 5,5: mangia pane e tempesta, patendo dannatamente gli estri di Marangon.

Checchi 6-: baluardo insormontabile nei primi 45’, dove sventa una pericolosissima minaccia in prossimità dell’area piccola; gambe di piombo e radar spento nella ripresa, quando si perde Angeli e il Prato accorcia.

Maggioli 6: non va troppo per il sottile e quando si vede alle strette spedisce il pallone in tribuna.

Rossi 6,5: praticamente perfetto fino al crepuscolo del match, quando macchia la sua prova rimediando il cartellino rosso per somma di ammonizioni.

Piva 6+: tanto lavoro oscuro nella zona nevralgica (21’ st Pecci 5,5: c’è, ma non si nota).

Gaiola 7,5: il capitano dirige l’orchestra e raddoppia con un magistrale colpo di tacco; encomiabile anche in modalità frangiflutti.

Greselin 6: in ombra nel primo tempo, nel secondo s’immola per arrestare un devastante coast to coast di Marangon, deciso a entrare in porta col pallone (40’ st Tafa 5: dorme della grossa in occasione del pareggio del Prato).

Calì 7: stappa la contesa con una telefonata da calcio piazzato, giovandosi della ‘collaborazione’ di un Balducci reattivo come un bradipo. Suo anche il corner da cui scaturisce il secondo gol del Galletto (29’ st Prestianni 5,5: un pizzico di vitalità, seminando però il nulla).

Merlonghi 6: abbaia, incutendo sempre un certo timore, ma stavolta non morde (40’ st Babbi 6: a pareggio incassato, guadagna punizioni e secondi preziosi consentendo al Forlì di tirare il fiato e spezzare l’assedio).

Barbatosta 7: bello spavaldo, sfiora il tris con una rasoiata che scheggia il montante; generosissimo in fase di ripiegamento (29’ st Mosole 5,5: entra in campo col piglio giusto, presentandosi a Balducci con una velenosa bordata; imperdonabile, però, nel finale, quando getta alle ortiche un rigore in movimento sparando altissimo).

Marco Lombardi