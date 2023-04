Le pagelle

Ravaioli 6,5: reattivo sul fendente secco di Mariani, lesto a portarsi a spasso Fusco e Morri in combo; spiazzato da De Sagastizabal in occasione del penalty che stappa (e chiude) la partita.

Fornari 6: tiene la posizione spingendo meno del solito e in pieno recupero evita il raddoppio murando la conclusione a botta sicura di Veneroso.

Morri 5: incerto, titubante, approssimativo.

Ronchi 6,5: pratico ed essenziale, ingaggia un duello tra granatieri con De Sagastizabal cui non concede nulla.

Fusco 5,5: giunge dalle sue zolle l’unico pericolo creato dall’Aglianese in tutto il primo tempo; nella ripresa esce dal guscio e prova sommessamente a proporsi in fase di spinta (40’ st Marzocchi sv).

E. Ballardini sv: schierato intermedio destro, non fa in tempo a entrare in partita che è già costretto ad abbandonare il campo per infortunio; la fotografia della sua sventurata stagione (28’ pt Piva 5: cambio ‘tombale’. Distribuisce calci, calcetti e un... calcione, quello che, sugli sviluppi di un furibondo acciaccapesta in area biancorossa, abbatte Bigica e condanna il galletto al ko di rigore).

Pari 5,5: regista per esigenze contingenti, prova a conferire ordine e geometrie alla manovra, incurante del terreno di gioco gibboso e pesantissimo del ‘Germano Bellucci’, poi capisce che è una battaglia persa e alza bandiera bianca.

Eleonori 6: perfettino, pulito, educato; anche troppo per una gara ‘di stampo rugbistico’ (31’ st Nardella 6: vivace e spigliato, tenta di sorprendere Spurio con un bolide dalla distanza, ma non inquadra il bersaglio).

Caprioni 5: fumoso, anarchico, inconcludente; il remake di un film già visto.

Cognigni 5: pronti via e dà l’illusione del gol con una simil rovesciata, in equilibrio precario, a una manciata di metri dalla porta difesa da Spurio. Poi scompare dai radar.

Varriale 5: manda al bar l’improvvido Prati, che lo stende in area senza troppi complimenti, procurandosi un calcio di rigore; s’incarica della trasformazione ma, stregato da Spurio, fa cilecca (21’ st Biancheri 5: per non sfigurare, si adegua all’inconsistenza dei colleghi di reparto).

Marco Lombardi